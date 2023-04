FA Cup 2022/2023, tripletta di Mahrez allo Sheffield: Manchester City in finale

Dopo la qualificazione alla semifinale di Champions a spese del Bayern, Pep Guardiola aveva detto: “Siamo esusti, non so come recupereremo per sabato”. L’allenatore dei Citizens la risposta l’aveva già in mente, ma ha voluto tenere alta la concentrazione in vista di una semifinale di FA Cup da non prendere sotto gamba. Semplicemente Pep ha cambiato sei undicesimi della formazione e quando sei il City basta e avanza per superare 3-0 lo Sheffield e staccare il pass per la finalissima. Insomma, il sogno Treble è vivo, vivissimo e gli ultimi tre pareggi consecutivi dell’Arsenal contribuiscono a tenere alto il morale.Poi c’è il lato fisico da tenere in considerazione e non è un caso se l’autore della tripletta, Riyadh Mahrez, è uno dei risparmiati all’Allianz Arena. A Wembley l’ex Leicester si porta a casa il pallone e inaugura una serata memorabile al 41′. Jebbison stende in area Grealish, Mahrez dagli undici metri non sbaglia. Il possesso palla è tutto nelle mani dei Citizens e lo Sheffield allo scoccare dell’ora di gioco conta un solo tiro in porta. Al 55′ il City inizia a prendere le misure per il 2-0. Gundogan calcia, la palla viene sporcata e si trasforma in un assist per Haaland che in spaccata però non trova la porta. Cinque minuti dopo ecco il 2-0. Mahrez recupera palla a centrocampo, si incunea in area tra due avversari e col mancino batte Foderingham. E al 66′ un altro sigilli. Grealish pesca in area l’lgerino che di prima intenzione realizza il 3-0 in area. Si tratta della prima tripletta in una semifinale di FA Cup dal 1958. Nel finale è pura gestione. Guardiola concede venti minuti di riposo ad Haaland (schierato in coabitazione con Alvarez) e Grealish, con il ritorno in campo di Foden, pienamente recuperato. Domani è in programma l’altra semifinale tra Brighton e Manchester United.