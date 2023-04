Serie C 2022/2023, la Feralpisalò chiude in bellezza: Pro Sesto ko 2-1. Lecco al terzo posto

La Feralpisalò chiude la stagione in bellezza battendo 2-1 la Pro Sesto nel match valevole per la trentottesima ed ultima giornata del girone A del campionato di Serie C 2022/2023: decidono le reti realizzate da Simone Guerra e Karlo Butic; vano il gol ospite di Erik Gerbi. I verdeblù, dunque, celebrano la loro prima storica promozione in Serie B con un altro successo. Termina a reti bianche, invece, la sfida del Rigamonti-Ceppi tra Lecco e Pro Vercelli, con i padroni di casa che chiudono al terzo posto davanti alla Pro Sesto, ma alle spalle del Pordenone.

FERALPISALO’-PRO SESTO

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

Dopo la prima conclusione di Balestrero, la formazione ospite appare in crescita e prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria, ma in due frangenti rischia grosso con dei retropassaggi alquanto azzardati che mettono in difficoltà Botti. Ben presto i padroni di casa riprendono il controllo della gara, andando vicini alla rete prima con Bergonzi e poi con Legati. Dopo svariati tentativi gli uomini guidati da Stefano Vecchi trovano il gol del vantaggio grazie a Simone Guerra, che mette a referto la zampata vincente sul traversone di Siligardi. A pochi minuti dall’intervallo la squadra neo-promossa in Serie B sfiora il raddoppio con Di Molfetta, ma deve accontentarsi dell’1-‘.

In apertura ripresa la Feralpisalò conferma ancora una volta il proprio valore a livello offensivo, mettendo a segno il raddoppio con un gran gol di Karlo Butic che, dopo un uno-due con Balestrero, fulmina Botti con potente tiro. La Pro Sesto prova a reagire anche attraverso le sostituzioni effettuate da Matteo Andreoletti e, dopo una serie di tentativi, riesce ad accorciare le distanze al 75′ con Erik Gerbi, che riceve da Sgarbi ed infila in rete in girata. Gli ospiti, dunque, tentano il tutto per tutto nel finale ma la Feralpisalò si difende e porta a casa la vittoria per 2-1.

LECCO-PRO VERCELLI

RIVIVI IL LIVE DEL MATCH

L’avvio di partita è caratterizzato da ritmi abbastanza bassi, anche se la compagine piemontese ha un approccio migliore che sorprende un po’ gli avversari. La prima parta di gara è molto spezzettata a causa di diverse interruzioni per un colpo al volto subito da Cristini e per un problema all’auricolare dell’arbitro. Il copione non cambia neanche dopo il 30′ poiché le due formazioni non riescono a creare alcun pericolo dalle parti dei portieri, almeno fino alla conclusione da fuori area di Calvano che costringe Melgrati a rifugiarsi in calcio d’angolo.

Nella seconda frazione di gara, considerati i risultati dagli altri campi, il Lecco prova ad alzare il ritmo per andare a caccia del vantaggio, ma la Pro Vercelli si difende in maniera ordinata. Il tecnico dei lombardi Luciano Foschi stravolge l’undici iniziale mandando in campo forze fresche, che però non portano i risultati sperati. A circa dieci minuti dal termine i padroni di casa restano addirittura in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Girelli, autore di un brutto intervento su Clemente. Nel finale la partita resta bloccata, così le due squadre devono accontentarsi dello 0-0.