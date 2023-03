Premier League 2022/23: vincono Arsenal e Liverpool nei recuperi della settima giornata

Finisce 4-0 tra Arsenal ed Everton nel match di recupero della giornata di Premier League 2022/2023. La giornata non si era giocata per via della morte della Regina Elisabetta II di diversi mesi fa. Gara che si sblocca a fine primo tempo, con la rete di Saka. Nel recupero raddoppio Martinelli. Minuto 71′ ed il norvegese Odegaard trova il tris. A 10 dal termine ancora Martinelli firma la sua doppietta personale: 4-0. Arsenal a +5 dal City. Everton in diciottesima.

Ha recuperato anche la sua gara il Liverpool, che ha battuto per 2-0 i Wolves. Gol vittoria di van Dijk e Salah, arrivati dopo che all’ora di gioco era stato annullato un gol a Nunez. Liverpool che sale in sesta posizione, con ancora una gara da recuperare (anche se il Newcastle con 2 punti in più e al quinto posto ha 2 gare da recuperare). Wolves invece che scendono in quindicesima.