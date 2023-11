Italia-Australia in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Coppa Davis 2023

L’Italia se la vedrà contro l’Australia nella finale della Coppa Davis 2023, in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. Dopo 25 anni gli Azzurri sono di nuovo qui, a giocarsi l’Insalatiera. Dopo un sabato ricco di emozioni, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ci hanno consegnato il punto decisivo che ci porta in finale contro l’Australia. Quella che sarebbe potuto essere l’atto conclusivo dodici mesi fa, alla fine lo abbiamo. Gli aussies di Lleyton Hewitt per il secondo anno consecutivo arrivano infatti a giocarsi il titolo. Dodici mesi fa fu il Canada a stopparli, ora ci proveranno contro i nostri. Sarebbe il 29esimo successo (su 49 finali raggiunte) per la Nazionale più titolata in questa competizione. Gli uomini di Volandri, invece, cercano uno storico secondo successo.

RISULTATI E CLASSIFICHE

PROGRAMMA, CALENDARIO E COPERTURA TV

REGOLAMENTO

TABELLONE: SEMIFINALI ED ACCOPPIAMENTI

L’incontro tra Italia e Australia è in programma domenica 26 novembre a partire dalle ore 16:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora le Finals della Coppa Davis 2023 mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). L’evento potrà essere seguito anche su Rai Due, oltre che in streaming gratuito su RaiPlay. Sarà inoltre possibile seguire le Finals di Coppa Davis in streaming mediante le piattaforme Sky Go (se abbonati Sky), NOW (previo abbonamento) e SuperTennix (tramite abbonamento o gratis se tesserati FITP). L’emittente Supertennis potrà proporre, invece, solo differite degli incontri. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il confronto, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutti i principali protagonisti.