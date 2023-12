Everton, che sfortuna: al 97′ Danjuma fallisce il 2-2 contro il Tottenham per questione di millimetri (VIDEO)

Finale pazzesco a Londra, dove il Tottenham è riuscito a conquistare i tre punti contro l’Everton per questione di millimetri. La squadra di Postecoglou ha messo in discesa la gara grazie alle reti di Richarlison e Son nei primi 20′. I Toffees però ci hanno creduto e all’83’ hanno dimezzato lo svantaggio, continuando ad attaccare per tutti e 6 i minuti di recupero. Proprio all’ultima azione della gara, gli Spurs hanno corso un rischio enorme, venendo salvati solo dalla Goal Line Technology. La conclusione da distanza ravvicinata di Danjuma ha infatti sbattuto contro la traversa e poi contro il ginocchio di Vicario. Per un nulla, però, la palla non è entrata: ecco il video.