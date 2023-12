Formazioni ufficiali Roma-Napoli, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Roma-Napoli, match che chiude il programma della diciassettesima giornata della Serie A 2023/2024. All’Olimpico calcio d’inizio alle ore 20:45 per una sfida che mette in palio tre punti pesantissimi nella lotta a un posto nella prossima Champions League. La corsa al quarto posto è infatti estremamente affollata, con tante squadre racchiuse in una manciata di punti. La Roma vuole tornare alla vittoria e facendolo supererebbe proprio il Napoli, che però punta a trovare una maggiore continuità di risultati. Di seguito le scelte di Josè Mourinho e Walter Mazzarri.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, LIorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; Belotti, Lukaku.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.