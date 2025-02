C’è ancora un Et0’o all’orizzonte nel calcio spagnolo. Si tratta di Etienne Eto’o Pineda, figlio dell’ex campione di Barcellona e Inter Samuel, che negli ultimi mesi sta facendo parlare di sé al Rayo Vallecano. Nei giorni scorsi è arrivato l’esordio in Liga per il figlio d’arte senegalese, subentrato negli ultimi minuti in occasione della sconfitta interna per 0-1 contro il Villarreal. Con la maglia della formazione di Vallecas peraltro il 22enne nato a Palma di Mallorca – nel 2002, quando il padre militava tra le fila degli isolani – aveva già esordito con gol in Copa del Rey lo scorso ottobre, siglando la rete del definitivo 0-5 contro il Villamuriel, squadra che milita nelle serie inferiori.

“Aspettavo da tanto tempo questo momento e vedi che il mio impegno, quello della mia famiglia, in particolare di mia madre, e delle persone che mi vogliono bene per aiutarmi a raggiungere questo obiettivo, alla fine ha ripagato. Sono molto felice per questo“, ha dichiarato il figlio d’arte dopo il debutto in Liga. A rubare l’occhio però è l’andamento del giovane Eto’o con la squadra B del Rayo, dove si sta affermando come un cannoniere implacabile seppur in Tercera Federacion, la quinta serie del calcio iberico.

Il rendimento di Eto’o jr. con il Rayo B

Nonostante l’esordio di sabato in Liga, Etienne Eto’o è sceso in campo anche il giorno successivo con il Rayo Vallecano B, risultando decisivo con una tripletta. Il classe 2002 ha punito così la sua ex squadra, il CUC Villalba, e regalando la vittoria per 3-2 alla sua squadra. Con questi tre gol Eto’o jr. consolida il suo status ha consolidato il suo status di capocannoniere del gruppo VII della Tercera Federacion, con ben 21 gol in 23 partite. Quello di ieri è stato il primo hat-trick stagionale per il figlio d’arte, che aveva già messo a segno sei doppiette in altre partite (contro Parla, El Alamo, Las Rozas, Villaverde San Andres, Mexico e Aravaca), a conferma del fatto che il feeling per la porta scorre nelle sue vene anche per merito del padre.

Etienne Eto’o ha iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile di diversi club, tra cui il Real Mallorca, il Baleares, l’Oviedo, il Guimarães e il Poblense, prima di approdare al Rayo Vallecano B dopo aver segnato 15 gol con il CUC Villalba nella Tercera Federación. Grazie alla vittoria di ieri, il la sua squadra si trova ora al secondo posto in classifica, con 9 punti di distacco dalla capolista RSD Alcala. In ottica futura però, il rendimento attuale di Etienne potrebbe attirare su di lui anche club di categorie superiori, soprattutto se dovesse continuare a trovare la porta con questa facilità.