Una vittoria per 5-0 di Gianluigi Malanga (Fiamme Azzurre) nei 67 kg apre il nuovo corso delle nazionali azzurre Elite di boxe sotto la guida di Giovanni De Carolis, direttore tecnico azzurro. Al Torneo Strandja, che si sta tenendo a Sofia, in Bulgaria, Malanga si è imposto sul padrone di casa Nedelchev. Iscritti al torneo anche Michele Baldassi nei 57kg (GS Fiamme Azzurre), Gabriele Guidi Rontani nei 71kg (GS Esercito), Remo Salvati nei 75kg (GS Esercito), Alfred Cromwell Commey negli 80Kg (GS Fiamme Oro). Al femminile occhi puntati su Lucia Elen Ayari nei 50Kg W (ASD Boxing Catania Ring), Rebecca Nicoli nei 60kg W (GS Fiamme Oro) e Melissa Gemini nei 75kg (ASD Fanum Viterbo). Senza dimenticare Angela Carini (GS Fiamme Oro) che tornerà sul ring nei ‘suoi’ 63kg dopo aver vinto l’ottavo titolo italiano della sua carriera. Ad accompagnare la squadra ci sono anche i tecnici Laura Tosti e Leonard Bund e l’arbitro Alexandra Herstea. Domani toccherà a Commey negli 80kg contro Ismoilov e a Gemini nei 75kg W contro Ucyildiz. Mercoledì spazio proprio a Carini nei 63kg contro Tatar, Nicoli nei 60kg contro Caca e infine Ayari 50kg che dovrà scontrarsi con Poptoleva. A chiudere la prima tornata di match saranno gli azzurri Salvati nei 75kg opposto ad Akkalykov, Guidi Rontani nei 71kg contro Hasanov e infine Baldassi nei 57kg che si confronterà con il vincente tra Suleymanov e Moldashev.

Tempo di bilanci per Giovanni De Carolis dopo oltre un mese di preparazione, iniziata lo scorso 10 gennaio presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito: “Sono soddisfatto del lavoro fatto fino ad oggi e di come stanno lavorando i ragazzi. Il Torneo Strandja è di alto livello, infatti vi partecipano grandi nazionali come Uzbekistan, Kazakistan, Azerbaijan, Inghilterra, e quindi vogliamo fare bene qui a Sofia – le sue parole -. Sono molto contento del match che ha disputato Gigi Malanga, è stato bravo a rompere il ghiaccio nel modo giusto contro un pugile che giocava in casa. Abbiamo finito di allestire il resto delle squadre, in ogni fascia d’età, e penso che la strada sia quella giusta ma saranno i risultati a definire la bontà dei nostri sforzi.

Continua la preparazione a Roma per gli altri azzurri in vista di un Dual Match organizzato in Belgio dalla Federazione belga, dal 26 febbraio all’1 marzo. Saranno 11 gli atleti italiani che saliranno sul quadrato in Belgio: Giuseppe Canonico nei 60kg (GS Fiamme Azzurre), Giacomo Giannotti nei 65kg (ASD Reggiana Boxe Gino Bondavalli), Fabrizio Tibiletti nei 70kg (Pugilistica Heracles), Manuel Pieri nei 75kg (ASD pug. Grossetana Conti Cavini), Gerlando Tumminiello negli 80kg (GS Fiamme Azzurre), Luca Iovoli negli 85 kg (ASD Pugilistica D’Abruzzo), Dean Nwokedi Chime nei 90+ Kg (ASD Padova Ring), Giovanna Marchese nei 48kg W (ASD Boxe Bizzarro), Michel Nicol Vescovini nei 51kg W (ASD Reggiana Boxe Gino Bondavalli), Donatella Ferrante nei 60kg W (ASD Quadraro Boxing Club) e Valentina Moccia nei 63kg W (ASD Boxe Conca D’Oro). A guidarli Clemente Russo, Sumbu Kalambay e Carmine Cirillo. “Riguardo al Dual Match a Bruxelles organizzato dalla Federazione Belga, è un’opportunità molto utile, soprattutto per quei ragazzi che hanno bisogno di accumulare una maggiore esperienza internazionale. Naturalmente l’obiettivo di tutto lo staff è quello di arrivare in Brasile in ottima forma”, le parole di De Carolis in riferimento alla World Boxing Cup.

In Brasile infatti avrà luogo l’evento che aprirà il calendario 2025 della World Boxing, la federazione internazionale che punta ad organizzare il torneo olimpico di pugilato a Los Angeles 2028. Il torneo è organizzato dalla Confederaçao Brasileira de boxe e si svolgerà nella città di San Paolo dal 29 marzo al 6 aprile, ma gli azzurri arriveranno in Brasile il 22 marzo per un Training Camp. Sarà l’occasione per testare le nuove categorie di peso per Youth e Elite: maschili 50 Kg, 55 Kg, 60 Kg, 65 Kg, 70 Kg, 75 Kg, 80 Kg, 85 Kg, 90 Kg, 90+ Kg; e femminili 48 Kg, 51 Kg, 54 Kg, 57 Kg, 60 Kg, 65 Kg, 70 Kg, 75 Kg, 80 Kg, 80+ Kg.