Eredivisie, sospesa la sfida tra NEC e Vitesse per lancio di oggetti: tutti gli aggiornamenti

Ancora una partita sospesa nel campionato olandese dell’Eredivisie: si tratta di NEC-Vitesse. Questa volta non è accaduto, fortunatamente, per motivi di salute, ma per i soliti gesti sconsiderati da parte di alcuni tifosi che, sul punteggio di 2-1 in favore della formazione ospite, hanno iniziato a lanciare degli oggetti in campo, tra i quali delle bottiglie. A quel punto, dunque, il direttore di gara ha deciso di sospendere il match e non appena ci saranno degli aggiornamenti Sportface.it li comunicherà in maniera tempestiva.