Bologna-Empoli, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Bologna-Empoli, match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Dall’Ara in campo i felsinei e i toscani, due formazioni che vogliono i tre punti visto che hanno totalizzato fin qui soltanto una vittoria, anche se con quattro pareggi per quanto riguarda i padroni di casa, ben cinque sconfitte per gli ospiti comunque in ripresa. Si parte alle ore 12.30 di domenica 1 ottobre, chi vincerà?

Bologna-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina e Alessandro Budel e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Davide Polizzi e Nando Orsi.