MotoGP test Sepang 2024, Quartararo: “Emozionante iniziare la nuova stagione, vogliamo lottare per la vittoria”

“E’ sempre un’emozione iniziare la nuova stagione. Si riparte da zero e insieme alla squadra siamo molto motivati a portare a termine più lavoro possibile nei test di Sepang. Cominciare il 2024 in maniera positiva può portare un grande vantaggio“. Lo ha detto Fabio Quartararo, che ha parlato alla vigilia dei tanto attesi test della MotoGP, in programma sul circuito malese di Sepang. Il pilota della Yamaha vuole riscattarsi dopo una stagione al di sotto delle aspettative ed appare molto motivato: “So che il team ha lavorato duramente dietro le quinte, siamo pronti a dare il 100% per vivere una grande stagione insieme. Vogliamo tornare a lottare per le prime posizioni“.

Al fianco di Quartararo ci sarà lo spagnolo Alex Rins, che ha dichiarato: “Mi sento emozionato come se fosse il primo giorno. A Valencia abbiamo disputato un buon primo giro che mi ha lasciato soddisfatto: sono entusiasta di continuare il lavoro a Sepang. La moto sembra facile da adattare, perciò sono fiducioso. Ho lavorato molto per arrivare qui al meglio della mia forma fisica“.