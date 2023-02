Dalmat rivela: “Sono un sopravvissuto. Tra alcol e incidente ho rischiamo di morire”

L’ex centrocampista dell’Inter, Stephane Dalmat, nel corso di un’intervista rilasciata a ‘Le Parisien’, ha raccontato la sua travagliata storia, in cui è riuscito ad uscire da una situazione molto complicata: “Sono stato lasciato da mia moglie e sono rimasto a vivere da solo a Bordeaux. Da quel momento ho cominciato a bere tutti i giorni, mi ubriacavo e dormivo. Ho toccato il fondo, ma poi ho ritrovato il mio primo amore, una donna conosciuta a Lens, che mi ha aiutato ad allontanare i demoni dell’alcol. Nel 2017 sono stato vittima di un incidente in scooter. Andavo troppo veloce e sono finito contro un palo. Sono stato in coma per una settimana ed ho avuto due arresti cardiaci. Al mio risveglio ero intubato e avevo molteplici fratture. Sono un sopravvissuto”.