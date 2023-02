Giochi Europei 2023: prime visite mediche per gli azzurri dell’Italia Team

Sono iniziate oggi, presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni, le visite mediche agli atleti in vista dei Giochi Europei 2023 in programma a Cracovia dal 21 giugno al 2 luglio. In occasione dei primi esami dedicati agli azzurri dell’Italia Team, è stato attuato il nuovo Protocollo riservato agli atleti di vertice, personalizzato e adattato alle esigenze specifiche di ogni Federazione Sportiva Nazionale. Il Protocollo integra tutte le attività dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, andando ad effettuare valutazioni che hanno scopo preventivo, curativo e valutativo dello stato di salute e della prestazione sportiva degli atleti. I primi ad essere sottoposti sono stati i sei rappresentanti della Nazionale di spada maschile: Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Alberto Vismara.