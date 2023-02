Salisburgo-Roma, shock in Austria: polizia picchia tifoso giallorosso disabile e il figlio minorenne (VIDEO)

di Giorgio Billone

Episodio shock al termine di Salisburgo-Roma, quando la polizia austriaca ha picchiato un tifoso giallorosso disabile al 100% in stampelle e suo figlio minorenne, trattato come un delinquente. Circola il video di quanto successo, di un abuso di potere da parte della forze dell’ordine austriache che hanno preso di mira alcuni tifosi romanisti in trasferta per la sfida di Europa League. Il motivo? Alcuni di loro hanno cominciato a sbattere i pugni sui vetri di un pullman perché l’autista non apriva le portiere in modo celere. Tra questi, Marco Monaci e suo figlio, colpiti e immobilizzati soltanto perché stavano semplicemente aspettando un autobus. In alto ecco il video che sta facendo sdegnare i social.