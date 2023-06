Milan, la storia del neo acquisto Loftus-Cheek: è stato colpito tre volte da un fulmine

Forse Milano non è la città migliore per quanto riguarda il meteo, ma l’Italia è sicuramente meglio dell’Inghilterra. Chissà se avrà dato peso a questo fattore Ruben Loftus-Cheek nella scelta della sua squadra. Il centrocampista inglese, approdato al Milan dal Chelsea, ha infatti un rapporto conflittuale con il maltempo. Come svelato da Repubblica, nel corso della sua vita ha dovuto fare i conti con ben tre fulmini. Il primo riuscì a schivarlo per un soffio, all’età di 9 anni, quando giocava nelle giovanili del Chelsea. Gli altri due invece si sono abbattuti sulla sua casa a pochi giorni di distanza nel 2017 – quando militava nel Crystal Palace – rendendo necessario l’intervento dei pompieri per spegnere l’incendio. Una vera e propria maledizione che Loftus-Cheek spera di sfatare a Milano.