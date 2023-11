Bayern Monaco, Tuchel celebra Kane: “Segna su ogni campo del mondo”

Diciannove gol in quattordici partite. Il rendimento sul campo con il Bayern Monaco è da superstar, ma l’ambientamento di Harry Kane in Germania è ancora da perfezionare. L’ex Tottenham risiede ancora in un lussuoso hotel a cinque stelle, poiché negli ultimi tre mesi non ha ancora trovato la casa perfetta per lui e la sua famiglia. A scherzare sulla situazione del compagno di squadra è Thomas Muller. “Potrebbe aver urgentemente bisogno di una stanza d’albergo più grande per riporre tutti i palloni”, ha scherzato la leggenda del Bayern. Una doppietta di Kane ha permesso infatti alla squadra campione di Germania di battere il Galatasaray in Champions League: “Segna su ogni campo del mondo. Lo fa sembrare facile, continuando una corsa decennale nel campionato di calcio più duro”, ha elogiato l’allenatore Thomas Tuchel. Sul trasferimento di Kane: “È stato il primo cambio di club della sua carriera; ha lasciato il Regno Unito e ha abbracciato un campionato e una città sconosciuti”, ricordando che “non ha mai vinto uno dei titoli più importanti del calcio”. Il palmares di Kane è infatti ancora vuoto.