Dalla Spagna: “Il Barcellona taglia i costi, cancellati i taxi per i ragazzi della Masia”

Era un servizio che esisteva da 25 anni e che ha rappresentato a lungo un enorme vantaggio per i genitori. Da questa stagione però il Barcellona ha deciso di cancellare il servizio taxi riservato ai giovani calciatori della Masia – la struttura di formazione della polisportiva blaugrana – che abitano a km di distanza dal quartier generale del Barça, la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Lo riporta il quotidiano Sport.es. Il servizio taxi sarà sostituito da alcune linee autobus nell’ambito della politica di riduzione dei costi adottata dal club, come sottolinea AS. Nella lettera che l’FC Barcelona ha inviato questo lunedì ai genitori, alla quale SPORT ha avuto accesso, si legge: “Vi contattiamo per segnalarvi un cambiamento nella logistica dei trasporti per questa stagione 2023-24. Per ottimizzare questo servizio, il Club ha deciso che il sistema di trasporto sarà effettuato attraverso 5 linee di autobus che partiranno da diversi punti della Catalogna. Questi autobus effettueranno alcune fermate lungo il percorso per poter prendere i giocatori per andare ad allenarsi e lasciarli nello stesso punto una volta terminato l’allenamento. Puoi scegliere il punto più adatto alle tue esigenze”. Le fermate dei bus si trovano a Tarragona, Lleida, Girona, Vic e Manresa, dove i genitori dovranno portare i propri figli. Una decisione che non è piaciuta alle famiglie.