Golf, DP World Tour 2023: Paratore e i fratelli Molinari al via del ‘Real Czech Masters 2023’

Sono tre gli azzurri presenti sul green di Praga nel D+D Real Czech Masters, torneo vinto nel 2018 da Andrea Pavan e in programma dal 24 al 27 agosto. Prima gara da vicecapitano del team Europe alla Ryder Cup di Roma per Francesco Molinari che, insieme al fratello Edoardo, e al romano Renato Paratore, sarà tra i protagonisti del torneo ceco. L’evento, che si gioca sul percorso dell’Albatross Golf Resort, sarà un vero banco di prova per quei giocatori europei che ambiscono a conquistarsi un posto in squadra nel team Europe alla prima Ryder Cup italiana che si disputerà dal 29 settembre al 1° ottobre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club.

A guidare lo staff il capitano Luke Donald, anche lui nel field. Dal francese Victor Perez al polacco Adrian Meronk (vincitore quest’anno dell’Open d’Italia), dal tedesco Yannik Paul allo scozzese Robert MacIntyre, passando per i gemelli danesi Rasmus e Nicolai Hojgaard, fino ad arrivare allo spagnolo Adrian Otaegui. Questi i concorrenti più attenzionati dallo staff tecnico del Vecchio Continente, tutti in lizza per un posto in squadra. Spazio poi all’irlandese Shane Lowry, praticamente sicuro di ricevere una wild card, e all’altro danese Thorbjorn Olesen. Mentre difenderà il titolo conquistato nel 2022 il tedesco Maximilian Kieffer.