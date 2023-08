Bologna-Milan 0-2, buona la prima: l’esultanza di Suma alla prima vittoria (VIDEO)

di Marzia Bosco 14

Un buon esordio per il Milan di Pioli, che al Dall’Ara si impone per 2-0 sul Bologna alla prima giornata di Serie A 2023/24. La formazione rossonera la sblocca subito con Giourd e poi raddoppia Pulisic. Il giornalista tifoso rossonero, Mauro Suma, non ha ovviamente nascosto la sua soddisfazione per i primi 3 punti conquistati. Ecco il video della sua esultanza.