MotoGP, Gp Germania 2023. Bagnaia secondo nella Sprint: “Martin ha meritato, vediamo domani”

Francesco Bagnaia ha parlato al termine della Sprint Race del Gran Premio di Germania 2023 ai microfoni di Sky Sport. Il pilota italiano, che partiva dalla pole position, ha chiuso al secondo posto alle spalle di Jorge Martin, mantenendo ben salda la leadership in vetta al Mondiale MotoGP. “Martin si merita la vittoria, ho provato a rientrare ma era davvero troppo veloce – spiega Bagnaia – E’ stato divertente lottare con Miller per il secondo posto e dopo alla fine mi sono accontentato. Domani vedremo cosa succederà in gara.”