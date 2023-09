Basket, Mondiali 2023: Luca Banchi eletto miglior allenatore del torneo

La Fiba ha eletto il miglior allenatore dei Mondiali 2023 di basket, chiusi quest’oggi con il trionfo della Germania in finale sulla Serbia. Il riconoscimento è andato però a Luca Banchi, condottiero della straordinaria cavalcata della Lettonia che al primo Mondiale della sua storia è arrivata al quinto posto, a pochi centimetri dalla vittoria sulla Germania nei quarti di finale.

Davvero ragguardevole il lavoro di Banchi, 58enne di Grossetto, sulla panchina lettone che occupa dal 2021. Prima l’eliminazione della Francia nel primo girone, poi le vittorie con Spagna e Brasile nella seconda fase a confermare una dimensione internazionale ormai pienamente raggiunta. Risultati incredibili, se si considera l’assenza per infortunio di Porzingis e i problemi fisici di Bertans, fuori combattimento dalla seconda partita del Mondiale. Per Banchi, ormai eroe nazionale in Lettonia, adesso ci sarà una nuova complicata sfida con il torneo preolimpico per provare a strappare un pass verso Parigi 2024.