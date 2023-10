Cristiano Ronaldo Jr segue il padre all’Al Nassr: giocherà nell’U13

Cristiano Ronaldo Jr, primogenito del fuoriclasse portoghese, raggiunge il padre all’Al-Nassr, in Arabia Saudita, dove CR7 (38 anni) gioca da gennaio. Secondo i media sauditi, il 13enne giocherà quindi con l’Under 13 e inizierà nei prossimi giorni gli allenamenti. Indosserà il numero 7, quello di suo padre. Ha già giocato nelle categorie giovanili del Manchester United, del Real o della Juve, tutti ex club di Cristiano Ronaldo. Adesso per lui è pronta una nuova avventura nello stesso centro sportivo del padre.