Rafa Nadal e il rientro incerto: “Spero in Australia, ma non c’è ancora una data”

“Riesco ad allenarmi un po’ di più, il che per me è un miglioramento. Sento meno dolore, ma ho ancora fastidio. Se avessi meno dolore potrei fissare una data”. Lo ha detto Rafa Nadal, a margine di un evento a Madrid che l’ha visto protagonista. Ospite del Museo del Traje di Madrid, dove ha lanciato una linea di integratori alimentari destinati a sportivi over 35, il tennista ha fatto il punto sul suo stato fisico. Il recupero dall’infortunio al muscolo psoas sinistro, che lo tiene fuori dalle competizioni da gennaio, procede. Ma il rientro è ancora tutto da definire: “Mi sto allenando di più rispetto a un mese fa, ma vado avanti giorno per giorno per vedere se ho la possibilità di aumentare l’intensità per ritornare poco a poco. La prima idea sarebbe tornare in Australia ma non posso dirvelo”, dice in relazione alle dichiarazioni di Craig Tiley, direttore dell’Australian Open, che dava per fatto il ritorno dello spagnolo per il primo Slam del 2024. Comunque Nadal ammette di essere “sulla strada giusta” ma “in un territorio sconosciuto perché è un infortunio che non avevo mai avuto prima. Vorrei sapere quando tornerò, ma non posso ancora. Ho provato a tornare per la stagione sulla terra ma non è stato possibile”. E sulla pressione: “La mia personale è sempre stata la prima, perché sono sempre stato una persona molto esigente con me stesso”.