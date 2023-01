Cristiano Ronaldo, parla il suo primo allenatore: “E’ il migliore, tornerà in Europa”

Secondo Leonel Pontes la carriera di Cristiano Ronaldo in Europa non è finita. L’allenatore del portoghese alle giovanili dello Sporting Lisbona ha commentato il trasferimento in Arabia Saudita, con la maglia dell’Al-Nassr, “mi ha sorpreso perché l’ipotesi più percorribile, secondo i media, era che Ronaldo rimanesse in Europa e in un club che giocasse la Champions League”, spiega a LaPresse. “Tuttavia, anche Iniesta, Xavi, Guardiola e tanti altri si sono trasferiti in campionati ‘alternativi’ per concludere la loro carriera da giocatori. Ronaldo giocherà in un campionato che sta crescendo negli investimenti, nella qualità dei calciatori, degli stadi e nello sviluppo del calcio. Rivestirà un ruolo molto importante, da esempio e ispirazione per tutti i giocatori del campionato e per quelli futuri”. Pontes sostiene che la carriera di Ronaldo non sia finita: “Ronaldo è abituato a sorprenderci e dopo tanti anni ai massimi livelli, si sente in grado di continuare a giocare e ha ancora la passione per questo gioco. Basta vedere la sua esultanza nell’amichevole disputata contro il Psg. Quindi con l’adattamento in una nuova squadra e ad un nuovo contesto, credo che possa tornare ad essere il migliore nella sua zona d’azione. E che possa tornare ancora una volta in Europa. Ora la cosa più importante è che si goda questa nuova fase della vita e che sia felice”.