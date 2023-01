Atletico Madrid, ufficiale il rinnovo fino al 2028 del giovane Pablo Barrios

L’Atletico Madrid guarda al futuro ed ufficializza il rinnovo di contratto fino al 20 giugno 2028 del giovane centrocampista Pablo Barrios. I Colchoneros, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, hanno annunciato che lo spagnolo classe 2003, oltre a prolungare il suo accordo, entrerà a far parte della prima squadra allenata da Diego Pablo Simeone, con cui ha già collezionato otto presenze in totale: “Pablo Barrios prolunga il suo accordo co il nostro club fino al 2028 e diventa un giocatore della prima squadra”.

🖊 Pablo Barrios prolonga su vinculación con nuestro club hasta 2028 y se convierte en jugador del primer equipo. 🔗 https://t.co/Hf8aNVL0pB 🔴⚪ #AúpaAtleti | #Barrios2028 pic.twitter.com/sBL8RM65eN — Atlético de Madrid (@Atleti) January 23, 2023