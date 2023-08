Barcellona, Dembelè: “Rimarrei se ci fosse un ambiente sano”

Ousmane Dembelè, durante il colloquio avuto con Xavi ha affermato la sua volontà di lasciare il Barcellona per il Psg, dichiarando – secondo ‘As’: “Io vorrei rimanere qui e vincere dei trofei, ma solo in un ambiente sano“. L’attaccante francese non ha avuto un buon rapporto con i compagni, che descrive con queste parole: “C’è gente che mi getta sempre merda addosso”, “aspettano che mi taglino la testa”, “nessuno deve ridere di me“. Dembelè ha infine ringraziato Xavi per la fiducia che ha avuto in lui, anche nei momenti difficili.