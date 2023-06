Tifosi Foggia insultano Kevin Bonacina sui social ma sbagliano persona: “Sono un metalmeccanico, non l’arbitro”

di Redazione 20

Foggia-Lecco, finale di andata dei playoff di Serie C, è stata segnata dalle polemiche arbitrali sulle scelte del direttore di gara Kevin Bonacina. “Tanti, troppi, i dubbi sul gol annullato a Ogunseye e sul rigore non concesso a Frigerio“, aveva scritto il presidente del Foggia Nicola Canonico in una nota che annunciava anche una protesta all’Aia e alla Lega Pro sulla scelta di designare “un arbitro della stessa regione e residente ad appena 40 km da Lecco”. Intanto, i tifosi sono andati oltre, cercando il profilo dell’arbitro sui social. E a quanto pare molti si sono rivolti con espressioni offensive ad un omonimo: “Ragazzi non faccio l’arbitro! Sono un metalmeccanico. Mi dispiace per il Foggia ma non sono io oh!”, il chiarimento sui social del destinatario degli insulti.