Coppa Libertadores 2023, Racing Avellaneda e Olimpia Asuncion ai quarti di finale

Tabellone allineato ai quarti di finale nella Coppa Libertadores. Nella notte le ultime due squadre ad ottenere un posto tra le prime otto della composizione sono state l’Olimpia di Asuncion, che a sorpresa ha eliminato i campioni in carica del Flamengo, e il Racing Avellaneda. La squadra paraguaiana dopo la sconfitta per 1-0 all’andata ha ribaltato il matchup al ritorno con un 3-1 arrivato grazie ai gol di Bruera, Ortiz e Torres. Inutile per i carioca la rete di Bruno Henrique. Ai quarti l’Asuncion affronterà il Fluminense.

Rimonta vincente anche per il Racing che con un 3-0 ha superato i olombiani dell’Atletico Nacional di Medellin, che all’andata avevano vinto per 4-2. Ora la squadra del tecnico Fernando Gago affronterà nei quarti i connazionali del Boca Juniors. Gli altri due doppi confronti dei quarti della Libertadores saranno fra Palmeiras e Deportivo Pereira e fra Internacional di Porto Alegre e Bolivar.