Juventus, Gazzetta: Bonucci chiede il reintegro tramite PEC dai suoi legali. Risposta negativa del club

Cresce la tensione nel rapporto ormai ai minimi termini tra Leonardo Bonucci e la Juventus. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il legale del calciatore ha inviato una pec alla società con cui chiede il reintegro del difensore nella rosa di Allegri. La risposta da parte dei bianconeri è stata celere: si tratta di una scelta tecnica e al difensore sono offerte in ogni caso le migliori condizioni per allenarsi.

Bonucci a questo punto potrebbe citare la Juve di fronte al collegio arbitrale in modo da cercare di ottenere la risoluzione del contratto oppure – opzione decisamente più probabile considerando lo stipendio da 6 milioni netti – chiedere un indennizzo al club. Secondo quanto stabilito nell’accordo collettivo che tutela i tesserati, anche ai calciatori fuori dal progetto deve essere garantita la preparazione con gli altri componenti della rosa. In questo momento, invece, Bonucci si allena in orari differenti.