Lazio, indiscrezione dalla Francia: trattativa in corso per Hugo Lloris

Hugo Lloris alla Lazio? L’indiscrezione è lanciata da RMC Sport, secondo cui sono in corso trattative tra l’ex portiere e capitano della Francia e il club biancoceleste. L’estremo difensore ha ancora un anno di contratto, m il Tottenhm dovrebbe lasciarlo libero dopo aver acquistato Vicario quest’estate. La partenza è definita probabile in Francia e Lloris a quanto pare è convinto del progetto laziale. Anche il Real Madrid cerca un portiere dopo l’infortunio di Courtois ma il francese non sembra essere in cima alla lista dei Blancos.