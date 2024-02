Coppa di Turchia, crolla il Fenerbahce di Bonucci: secco 3-0 dell’Ankaragucu che vola in semifinale

Risultato a sorpresa nei quarti di finale della Coppa di Turchia. Il Fenerbahce di Leonardo Bonucci ha infatti subito la sconfitta per 3-0 dall’Ankaragucu, che vola così alle semifinali della competizione. Nel match giocato in casa della squadra capitolina, l’ex difensore della Juventus e della Nazionale è rimasto in campo per tutti i 90 minuti, ma non ha potuto evitare la debacle. Saponara e compagni sono passati in vantaggio al 10′ con la rete di Morutan, mentre al 33′ Chatzigiovanis ha trovato il raddoppio. Nel finale Rodrigues ha chiuso la contesa con la rete del definitivo 3-0. Momento di flessione dunque per i gialloblù, che solo poche settimane fa hanno anche subito il sorpasso dal Galatasaray in vetta alla Super Lig.