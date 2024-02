Atp Dubai 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 28 febbraio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco all’Atp 500 di Dubai 2024 per la giornata di mercoledì 28 febbraio. Tanta carne al fuoco in questo secondo giorno di match validi per il primo turno: debutta Daniil Medvedev, torna in campo il campione di Doha Khachanov e si rincontrano a distanza di pochi giorni Monfils e Humbert. In campo anche l’azzurro Lorenzo Sonego, che ha battuto Nagal all’esordio, opposti a Medvedev. Di seguito l’ordine di gioco.

CENTRE COURT

Ore 11:00 – (Q) Cazaux vs (2) Rublev

Non prima delle 13:00 – Murray vs (5) Humbert

Non prima delle 16:00 – (1) Medvedev vs Sonego

a seguire – (3) Hurkacz vs O’Connell

COURT 1

Ore 11:00 – (7) Bublik vs Griekspoor

a seguire – Lehecka vs (4) Khachanov

a seguire – Van de Zandschulp vs Korda

a seguire – Mensik o Coric vs (8) Davidovich Fokina