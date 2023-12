Coppa di Germania: il Borussia Monchengladbach passa al 120′, avanti anche il St. Pauli

Negli ottavi di finale della Coppa di Germania avanza a fatica il Borussia Monchengladbach, nell’unica sfida del giorno che vedeva impegnate squadre di Bundesliga. I bianconeroverdi si impongono infatti 1-0 contro il Wolfsburg ai tempi supplementari, grazie alla rete al 120′ di Manu Koné. Vince a valanga il St. Pauli 4-1 in casa dell’Homburg, rimanendo così ancora imbattuto in stagione in gare ufficiali. A decidere l’incontro per i Corsari sono le reti di Wahl, Saad, Hartel e Eggestein, mentre il momentaneo pareggio dei padroni di casa porta la firma di Mendler.

Il Fortuna Dusseldorf ha espugnato 2-1 in rimonta il campo del Magdeburg. I padroni di casa infatti erano a un passo dalla qualificazione grazie al gol al 15′ di Atik, ma nel finale è arrivata la rimonta del Fortuna. Una doppietta di Niemiec al minuto 87 e 92 ha infatti regalato i quarti di finale ai biancorossi. Nell’ultima gara di giornata il Kaiserslautern ha avuto ragione del Norimberga per 2-0 grazie alle reti di Tachie e Ache. Domani scenderanno in campo le due favorite della competizione, ovvero Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, che proveranno a sfruttare la prematura eliminazione del Bayern Monaco per mano del Saarbrucken.