Highlights e gol Lazio-Genoa 1-0: ottavi Coppa Italia 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Il video con gli highlights e i gol di Lazio-Genoa 1-0, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2023/2024. All’Olimpico i biancocelesti e i rossoblĂą si sfidano per un posto nei quarti: padroni di casa subito in vantaggio a inizio primo tempo con Guendouzi, nella ripresa poche occasioni da una parte e dall’altra e il punteggio non muta fino al triplice fischio. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE