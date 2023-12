Lazio-Genoa 1-0, Sarri: “3 anni che sono qua e 3 anni che siamo in crisi…”

“Ho rivisto la partita con il Cagliari e la squadra ha fatto una buona partita ma ha avuto la colpa, come stasera, di non averla chiusa. Sono da 3 anni alla Lazio e da 3 anni siamo in crisi dicono, però è la terza vittoria in una settimana. La responsabilità di non aver chiuso la partita, comunque, ce l’abbiamo anche contro il Genoa stasera”. Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri dopo la vittoria con il Genoa e la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia. “Guendouzi è una ragazzo di grande energia e personalità, uno a cui piacciono le sfide. In questo momento è in grandi condizioni fisiche e mentali – ha spiegato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di Mediaset commentando le prestazioni dei singoli – Felipe Anderson? Non è mai stato costante, croce e delizia: ora siamo nel periodo della croce e dobbiamo aspettare. Lui è un ragazzo estremamente sensibile ma non penso che lo sia negli aspetti materiali quindi non credo che dipenda dal rinnovo di contratto”. Sarri ha chiarito anche l’esclusione dai convocati di Vecino per motivi disciplinari: “Non c’è niente da chiarire, è una vicenda di spogliatoio e neanche fra le più clamorose. La società, dopo aver parlato con me, ha deciso questa soluzione. Ne riparleremo fra qualche giorno, per ora la situazione è questa”, ha concluso Sarri.