Highlights e gol Aston Villa-Manchester City 1-0: Premier League 2023/2024 (VIDEO)

di Giorgio Billone 1

Il video con gli highlights e i gol di Aston Villa-Manchester City 1-0, match valido per la quindicesima giornata di Premier League 2023/2024. Crisi senza fine per i ragazzi di Guardiola: dopo tre pareggi consecutivi, arriva ora addirittura la sconfitta per mano dell’Aston Villa, che col gol di Bailey opera pure il sorpasso in classifica, scavalcando i campioni in carica al terzo posto. Di seguito ecco le immagini salienti.