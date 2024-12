È Matvey Safonov l’eroe di serata in casa Psg: il portiere russo è stato protagonista nella vittoria che ha permesso ai parigini di battere il Lens in Coppa di Francia 2024/2025 e di accedere ai sedicesimi di finale della competizione. Infatti, la formazione allenata da Luis Enrique ha faticato e non poco a battere la squadra dell’Alta Francia, tanto da aver bisogno della lotteria dei rigori. I tempi regolamentari si erano chiusi sul risultato di 1-1. Entrambi i gol sono arrivati nella ripresa: Lens avanti al 66′ con la rete di Nzola, che ha deviato in maniera decisiva il tiro di Khusanov sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre quattro minuti più tardi Ramos ha pareggiato sfruttando un errore di Danso.

Psg, vice Donnarumma decisivo in Coppa di Francia

Partita che quindi viene prolungata fino ai penalty. È qui che Safonov, vice di Gianluigi Donnarumma (infortunato dopo il colpo in faccia subito da Singo nella partita contro il Monaco), si è preso la scena. Mentre i suoi compagni si sono rivelati perfetti dal dischetto, l’estremo difensore russo ha deciso l’incontro parando i tentativi di Nzola e di Diouf. 3-4 il conto dei rigori, e così il Psg si è guadagnato l’accesso al turno successivo, dove l’avversario sarà decisamente più agevole.

Il prossimo ostacolo per la formazione parigina, infatti, sarà l’Espaly, squadra che milita nel Championnat National 3, quella che di fatto è la quinta serie francese. Società che, comunque, si è guadagnata la possibilità di sfidare i campioni del Psg battendo per 2-1 il Digione.