Coppa del Re, il Granada vince 3-0 ma rischia l’esclusione a tavolino

di Mattia Zucchiatti 48

Un errore burocratico che potrebbe guastare ulteriormente un inizio di stagione da incubo. Il Granada – penultimo in classifica con 6 punti – rischia infatti l’esclusione a tavolino dalla Coppa del Re nonostante la vittoria sull’Arosa per 3-0 e la qualificazione sul campo al turno successivo. Stando al quotidiano catalano “Sport”, il Granada ha schierato Adri Lopez, 24enne portiere della seconda squadra, il Recreativo Granada. Il regolamento, infatti, consente l’iscrizione a referto e l’eventuale impiego di giocatori tesserati con le giovanili o le seconde squadre ma a patto che siano sotto i 23 anni. Come appreso da AS, il Granada sta studiando il caso con i suoi avvocati, ma la normativa è chiara. L’Arosa, da parte sua, ha assicurato che presenterà ricorso.