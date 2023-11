Matias Soulè non sarà azzurro: “Ho parlato con Spalletti, ma il cuore dice Argentina”

“Scelta sulla nazionale? Ho parlato con Spalletti, gli ho detto la verità: mi sento argentino. Lo ringrazio, mi voleva, ma sono pre-convocato con l’Argentina. Sono nato lì, il cuore dice Argentina”. Lo ha detto il fantasista del Frosinone, Matias Soulè ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria del Frosinone sul Torino ai sedicesimi di Coppa Italia, soffermandosi sull’ipotesi azzurra che era stata avanzata da Spalletti. Il corteggiamento del Ct italiano non è servito e Soulè vestirà la maglia dell’Albiceleste. Per ora la testa è al Frosinone: “Stiamo facendo molto bene, quel che è successo a Cagliari è passato. Ora abbiamo vinto e dobbiamo continuare su questa strada. Ritorno alla Juventus a gennaio? Ho letto qualcosa, ma adesso non penso a nulla. Ho la testa sul Frosinone, giochiamo ogni tre giorni e non c’è tempo per pensare a cosa succederà. A gennaio e giugno manca tanto”. E sul gioco di Di Francesco: “Giochiamo nella stessa maniera, contro qualsiasi squadra, cercando sempre di vincere. Questa è la strada da seguire, abbiamo idee di gioco e sappiamo sempre cosa fare”.