Inter, torna l’idea Samardzic. Si studia anche Zielinski

“Sorpresona Inter”. Titola così la Gazzetta dello Sport, che si sofferma già sulle possibili mosse di mercato della società nerazzurra. Lazar Samardzic in particolare non è mai uscito dai radar nerazzurri, nonostante la telenovela estiva che si è conclusa con la permanenza del centrocampista ad Udine. Adesso c’è anche la concorrenza della Juventus, ma l’Inter è decisa a riattivare la macchina diplomatica. Non solo. Se la situazione sul contratto non dovesse sbloccarsi, l’Inter pensa anche a Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli. L’ingaggio non sarebbe un problema, né per l’Inter e né per la Juve, scrive la Gazzetta. Un doppio derby Inter-Juve per due grandi obiettivi di mercato.