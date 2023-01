Bencic-Kasatkina stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Adelaide 2 2023

Belinda Bencic se la vedrà contro Daria Kasatkina nell’ultimo atto del torneo WTA 500 di Adelaide 2 2023 (cemento outdoor). Ha del clamoroso quanto successo nella cittadina australiana, con le due giocatrici che non sono dovute scendere in campo per superare i loro impegni di semifinale. La svizzera e la russa, infatti, hanno beneficiato rispettivamente del forfait per problemi fisici della sovietica Veronika Kudermetova e della spagnola Paula Badosa. Kasatkina conduce per 3-2 nei precedenti ma il bilancio degli scontri diretti sulle superfici veloci è in perfetta parità (2-2). Il match, come accaduto quasi sempre tra queste due tenniste, sarà all’insegna dell’equilibrio. Tutte e due sono in ottima forma avendo battuto avversarie di livello alto nel corso della settimana. A partire leggermente avanti nei pronostici, tuttavia, sarà Bencic, che rispetto all’avversaria si trova un po’ più a suo agio sui manti rapidi. La posta in palio è discretamente importante. Vincere, infatti, significherebbe arrivare con il carico di fiducia agli Australian Open, primo Slam della stagione in partenza tra non molte ore sui campi in cemento outdoor del Melbourne Park.

PROGRAMMA DEL TORNEO

TABELLONE

MONTEPREMI

Kasatkina e Bencic scenderanno in campo nella notte tra giovedì 13 e sabato 14 gennaio. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 06:30 italiane (le 16:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà la finale tra Bencic e Kasatkina. Il nostro sito garantirà ai propri lettori news, aggiornamenti, approfondimenti, highlights e parole delle protagoniste al termine della partita.