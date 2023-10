Copa Libertadores 2023, Palmeiras-Boca Juniors: tifosi brasiliani accusano di razzismo i giornalisti argentini

Caos in sala stampa nel post-partita di Palmeiras-Boca Juniors, semifinale di ritorno della Copa Libertadores 2023. Alcuni spettatori brasiliani hanno infatti accusato due giornalisti argentini di aver lanciato una banana ai tifosi del Palmeiras, che, indignati, hanno invaso l’area dello stadio riservata ai media. I tifosi hanno chiesto l’intervento della polizia, mentre i media hanno negato qualsiasi atto di razzismo. “Si sono alzati per festeggiare con i tifosi del Boca. Un tifoso del Palmeiras gli ha lanciato una banana. Uno di loro, con la banana in mano, si è autoincriminato, ma gli hanno lanciato la banana, l’ho visto io”, ha assicurato un reporter brasiliano. Ascoltati sia i giornalisti che i tifosi, con questi ultimi che hanno invece assicurato che sono invece stati i giornalisti argentini a lanciare le banane.