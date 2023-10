Nuoto CdM Berlino 2023, buon esordio per Ceccon e Martinenghi: in finale nei 200 dorso e 100 rana

A Berlino, presso la piscina dell’Europasportpark, si apre questo fine settimana la stagione di Coppa del Mondo di nuoto. Prima tappa di unn lungo percorso di avvicinamento che ci porterà diretti ai prossimi Giochi di Parigi 2024, nella capitale tedesca gli unici due azzurri in gara sono Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, subito protagonisti nelle batterie della mattinata. Il primo, tesserato per Fiamme Oro e Leosport e tre volte sul podio agli ultimi Mondiali di Fukuoka, conquista la finale dei 200 dorso con il terzo crono in 2’00″90, non troppo lontano dal suo personal best di 1’59″81 siglato a maggio 2022. Il veneto si piazza alle spalle del nipponico Ryosuke Irie con 1’59”96 e del neozelandese Kane Follows con 2’00”48.

Per Martinenghi, tesserato per CC Aniene, c’è l’accesso in finale nei 100 rana con il quarto tempo in 59″99 (passaggio in 28″03). Il più veloce è il cinese e campione del mondo Qin Haiyang – a Fukuoka oro anche nei 50 e nei 200 – con il primato della manifestazione in 58″41, che precede gli olandesi Arno Kamminga (59″26) e Caspar Corbeau (59″77). Alle spalle del 24enne di Varese c’è invece Adam Peaty, che al rientro ufficiale alle gare tocca in 1’00″03.