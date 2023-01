Calciomercato, Xavi su Kessie: “Mai pensato di venderlo, ci offre opzioni alternative”

Il Barcellona tornerà in campo domani per la sfida di Copa del Rey contro la Real Sociedad. Queste le parole di Xavi in conferenza: “È una partita da dentro o fuori, giochiamo in casa e spero di vedere 80000 persone come contro il Getafe. La Real Sociedad è una grande squadra, molto ben allenata”. L’allenatore blaugrana si è poi soffermato sul mercato: “Zubimendi erede di Busquets? Sono giocatori diversi. Zubimendi è più fisico e più veloce, mentre Busquets è più tecnico. Non escludo nulla ma non mi aspetto grandi movimenti. Per quanto riguarda Kessie, on ho mai pensato di cederlo. Mi piace molto perché ci dà delle alternative nel corso della partita, è stato molto bravo contro il Ceuta”.