Coppa d’Asia 2024: programma, calendario, date, orari e diretta tv

Il calendario della Coppa d’Asia 2024, l’edizione numero 12 della manifestazione AFC che si sarebbe dovuta disputare in estate 2023: ecco allora il programma, le date, gli orari e le informazioni sulla diretta tv del torneo per nazionali asiatiche. Il titolo continentale torna in palio in Qatar, che ospita la competizione ma contemporaneamente è campione in carica. 24 squadre si daranno battaglia per quasi un mese, chi trionferà? Ecco allora di seguito la programmazione completa con date e orari di fase a gironi ed eliminazione diretta, ricordando come la diretta televisiva e streaming in Italia non sia attualmente disponibile in quanto nessuna emittente ha acquistato i diritti.

FASE A GIRONI

Prima giornata

Venerdì 12 gennaio

ore 17 Qatar-Libano

Sabato 13 gennaio

ore 12.30 Australia-India

ore 15.30 Cina-Tagikistan

ore 18.30 Uzbekistan-Siria

Domenica 14 gennaio

ore 12.30 Giappone-Vietnam

ore 15.30 Emirati Arabi Uniti-Hong Kong

ore 18.30 Iran-Palestina

Lunedì 15 gennaio

ore 12.30 Corea del Sud-Bahrein

ore 15.30 Indonesia-Iraq

ore 18.30 Malesia-Giordania

Martedì 16 gennaio

ore 15.30 Thailandia-Kirghizistan

ore 18.30 Arabia Saudita-Oman

Seconda giornata

Mercoledì 17 gennaio

ore 12.30 Libano-Cina

ore 15.30 Tagikistan-Qatar

Giovedì 18 gennaio

ore 12.30 Siria-Australia

ore 15.30 India-Uzbekistan

ore 18.30 Palestina-Emirati Arabi Uniti

Venerdì 19 gennaio

ore 12.30 Iraq-Giappone

ore 15.30 Vietnam-Indonesia

ore 18.30 Hong Kong-Iran

Sabato 20 gennaio

ore 12.30 Giordania-Corea del Sud

ore 15.30 Bahrein-Malesia

Domenica 21 gennaio

ore 15.30 Oman-Thailandia

ore 18.30 Kirghizistan-Arabia Saudita

Terza giornata

Lunedì 22 gennaio

ore 16.00 Qatar-Cina

ore 16.00 Tagikistan-Libano

Martedì 23 gennaio

ore 12.30 Australia-Uzbekistan

ore 12.30 Siria-India

ore 16.00 Iran-Emirati Arabi Uniti

ore 16.00 Hong Kong-Palestina

Mercoledì 24 gennaio

ore 12.30 Giappone-Indonesia

ore 12.30 Iraq-Vietnam

Giovedì 25 gennaio

ore 12.30 Corea del Sud-Malesia

ore 12.30 Giordania-Bahrein

ore 16.00 Arabia Saudita-Thailandia

ore 16.00 Kirghizistan-Oman

Ottavi di finale

Domenica 28 gennaio

ore 12.30 Da definire

ore 17.00 Da definire

Lunedì 29 gennaio

ore 12.30 Da definire

ore 17.00 Da definire

Martedì 30 gennaio

ore 12.30 Da definire

ore 17.00 Da definire

Mercoledì 31 gennaio

ore 12.30 Da definire

ore 17.00 Da definire

Quarti di finale

Venerdì 2 febbraio

ore 12.30 Da definire

ore 16.30 Da definire

Sabato 3 febbraio

ore 12.30 Da definire

ore 16.30 Da definire

Semifinali

Martedì 6 febbraio

ore 16.00 Da definire

Mercoledì 7 febbraio

ore 16.00 Da definire

Finale

Sabato 10 febbraio

ore 16.00 Da definire