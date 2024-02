Copa del Rey 2023/24: pareggio a reti bianche tra Mallorca e Real Sociedad

La prima gara delle semifinali di Copa del Rey finisce a reti bianche. Mallorca e Real Sociedad non si fanno male e rimandano così tutti i verdetti alla gara di ritorno. Allo stadio de Son Moix va in scena una gara piuttosto bloccata, soprattutto nel primo tempo, quando arriva un solo tiro in porta da parte degli ospiti. Nella ripresa la formazione basca ci prova con maggior vigore, e soprattutto nell’ultimo spicchio di gara va più volte vicina alla rete, senza riuscire però a bucare la rete avversaria. Termina così 0-0, con la sfida di ritorno dell’Anoeta tra tre settimane che deciderà la finalista.