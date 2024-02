Sanremo 2024, scaletta prima serata: orari cantanti e ospiti, ecco a che ora finisce

Ecco la scaletta della prima serata del Festival di Sanremo 2024: di seguito orari, cantanti e ospiti, ma soprattutto a che ora finisce la puntata. E’ finita l’attesa per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, che quest’anno si rinnova e presenta ben 30 cantanti in gara. Come prevedibile, si prospetta una prima serata molto intensa tra canzoni, gag e ospiti. Di seguito la scaletta completa dalle 20.44 alle 02.18 (orario per cui è prevista la fine).