Juventus, Moggi contro Sigfrido Ranucci e Report: “La verità è in mano, basta guardare”

Luciano Moggi ha attaccato la trasmissione Report e il conduttore Sigfrido Ranucci, che ieri sera ha dedicato la trasmissione al caso Juventus. Proprio il presentatore ha mostrato durante il programma la chiavetta USB che Moggi avrebbe consegnato a Report per mostrare tutte le verità nascoste su Calciopoli. In queste ore l’ex dirigente bianconero ha pubblicato su Twitter un’immagine e una didascalia eloquenti: “La verità a volte ce l’abbiamo già in mano, basta volerla guardare”.

Il tweet di Moggi