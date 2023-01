Highlights e gol Cacereno-Real Madrid 0-1, Copa del Rey 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 13

Il video con gli highlights e i gol di Cacereno-Real Madrid 0-1, match valido per i sedicesimi di finale di Copa del Rey 2022/2023. Rischia grosso la squadra di Ancelotti, che per larghi tratti non riesce a sfondare contro una compagine delle serie inferiori. Un lampo di Rodrygo sistema però le cose nel secondo tempo e regala il pass per gli ottavi alle merengues. Di seguito ecco le immagini salienti.