Il GUP (Giudice per l’Udienza Preliminare) ha dato l’ok ai legali di Cristiano Ronaldo per visionare gli atti richiesti alla Procura di Torino. Questo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. L’interesse dello staff del portoghese riguarda la celebre “Carta Ronaldo”, scrittura privata relativa alle manovre bianconere sugli stipendi per il 2020 e 2021.